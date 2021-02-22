Центр управления регионом Мурманской области проверяет качество решений по жалобам северян

Первый раз Центр управления регионом выехал на объекты в январе 2021 года. Фото: правительство МО

Электронные жалобы – это быстро, удобно и должно быть эффективно. Заглядываешь на портал «Наш север», а там практически все жалобы в состоянии «решено». А это «решено» может быть совершенно разным: например, жаловались на кучу снега - что она мешает обзору, а ее сдвигают на полметра, или вместо снежного двора для отчета фотографируют другой.

Такое тоже бывает.

Для контроля качества статуса «решено» сотрудники Центра управления регионом проводят рейды по объектам.

- Чтобы решить некоторые проблемы, достаточно публично сообщить о них. Например, на портале «Наш Север», или написать в комментариях городских сообществ или пабликов органов власти. Специалисты ЦУР направят ваше сообщение в ответственное ведомство и проконтролируют решение проблемы. Выездной контроль проводится постоянно, его задача – не допускать некачественной отработки сообщений, – обратил внимание руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

В первую очередь проверяют объекты, где результат не подтвержден фотографиями, а жалобы касаются уборки снега и очищения крыш. Именно этих жалоб больше всего поступает с начала февраля – 28%. Первый раз Центр управления регионом выехал на объекты в январе 2021 года. Некоторые объекты по просьбе северян взяли на длительный контроль.

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