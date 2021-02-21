С 24 февраля в Мурманской области возобновляют работу аквапарки и детские игровые центры

Андрей Чибис подписал постановление о снятии очередных ковидных ограничений. Фото: правительство Мурманской области

Эпидемиологическая обстановка в Мурманской области становится все лучше, сейчас мы вышли на уровень начала октября 2020 года. Поэтому оперативный штаб при правительстве региона принимает решение о снятие новых ковидных ограничений.

- С 24 февраля смогут возобновить работу детские игровые центры и аквапарки. Кроме того, будет разрешено проводить торжества в кафе с участием до 25 человек. Только что подписал постановление. Подробности расскажу на оперативном совещании в среду утром, - сообщил в своем Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: ранее разрешили торжественные церемонии в загсах региона, а также родным разрешили навещать подопечных интернатов.

При этом в Мурманской области сохраняется обязательный для всех масочный режим, который действует с 12 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 февраля 2021 года: в регионе сформирован запас антиковидной плазмы. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 20 февраля 2021 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru