Погода в Мурманске и области на 22 февраля 2021 года: до -40 градусов и сильный ветер

В Мурманской области стоят сильные морозы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Погода испытывает северян на прочность. То метели, то морозы под - 40. Что самое неприятное, сильное похолодание пришлось на длинные праздничные выходные, лишая северян возможности вволю погулять.

Какая же погода будет в Мурманской области 22 февраля 2021 года? Увы, небесная канцелярия не спешит нас радовать. Мало того, что будет очень холодно, так еще и сильный ветер - одно из самых плохих сочетаний.

- Переменная облачность. Без существенных осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер южный слабый, на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью и утром -25-30°, на востоке и в центральных районах области местами -35-40°, на северо-западе -18-23°, днем -15-20°, при прояснениях -25-30°. Также ожидается гололедица, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.

Сильные морозы стоят потому, что наш регион находится в поле повышенного атмосферного давления.

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