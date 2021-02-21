Оленегорск один из первых опробовал на себе систему мониторинга уборки территорий

В Оленегорске жалоб на снег на улицах почти нет. Фото: Олег ФИЛОНОК

Прошедшие метели и наступившие морозы добавили авральной работы всем муниципалитетам области. На оперативном совещании в правительстве каждую неделю отмечают муниципалитеты, которые отстают от других по приведению городских пространств в порядок. На этой неделе в их числе оказался Оленегорск. Мы пообщались с главой города Олегом Самарским о том, как муниципалитет справляется с той ситуацией.

- Мы занимаемся уборкой межквартальных проездов и дорог постоянно, поэтому всегда даем реальные цифры. Мы можем в четверг подать не очень красивые данные, но к понедельнику у нас все убрано, - рассказывает редакции «КП» Олег Самарский. - Мы из года в год пытаемся наладить и улучшить сервис по уборку территорий. В этом году у нас дойдут руки даже до троп – участков, где люди привыкли ходить, но тротуары там не оборудованы.

Глава города считает, что оценивать работу коммунальных служб нужно не по данным самих служб, а по количеству обращений и жалоб жителей по всем каналам обратной связи. Сам он смог вспомнить только одно обращение по тротуару в старом районе. До него не доходили руки с нового года, но в день обращения его почистили.

Через систему мониторинга можно следить за уборкой снега в каждом городе. Фото: скриншот

Интересно, что на сайте «Наш Север» в отношении Оленегорска нет ни одной жалобы на уборку дворов, межквартальных проездов и дорог по сравнению с Апатитами, Кировском или Мончегорском. И на последней онлайн встрече с жителями города не поступило ни одной жалобы на уборку территорий, всех больше интересовала организация дорожного движения.

Оленегорск в пятерке первых городов, кто включился в систему оборудования уборочной техники системой ГЛОНАСС – на все 16 единиц техники подрядчика установлены приборы.

- Я в девять утра включаю компьютер и вижу все треки, по которым ходит та или иная уборочная техника. Приезжайте к нам – у нас очень чисто, - приглашает Олег Самарский.

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