В Мурманске стартует новый челлендж – 1000 прыжков на скакалке

Мурманчан призывают присоединиться в челленджу и каждый день прыгать со скакалкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманчане греются как могут. В спортивном сообществе MyRun стартовал новый челлендж – 1000 прыжков на скакалке в день на протяжении 30 дней. Организаторы уверены, что это подтянет тело, зарядит теплом и создаст мотивацию для новых свершений.

- Начинаем с 22 февраля. Можно присоединится до 8 марта, - сообщается в группе сообщества. - Прыгаем каждый день, в течение 30 дней, не менее 1000 раз, а можно и больше.

По традиции отчеты о выполнении выкладываются на своих страницах в соцсетях и в специальной беседе. Тем, кто побаивается за свои колени, в сообществе организовывают консультации с мурманскими кинезиотерапевтами.

Организаторы обещают среди допрыгавших до конца разыграть три крутые скакалки.

Напомним: мурманчанин Артем Собинин - первый в мире, кто 1000 дней подряд делал по 100 бёрпи. Его цель была не попасть в Книгу рекордов, а мотивировать людей работать над собой.

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