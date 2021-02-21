В Карелии в ДТП погиб ехавший в Мурманск водитель

В столкновении двух машин погиб водитель иномарки. Фото: УГИБДД по Республике Карелия

Зимой федеральная дорога "Кола" становится особенно опасной: под колесами - снег и лед, рано темнеет и поздно светает, не все водители аккуратно идут на обгон. И поэтому, к сожалению, случаются серьезные аварии.

20 февраля в 14.20 смертельное ДТП произошло в Пряжинском районе Республики Карелии рядом с селом Святозеро (на 361 километре "Колы").

- По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander, направлявшийся в сторону Мурманска, совершил столкновение с автомобилем "УАЗ Патриот", который двигался во встречном направлении. В ДТП погиб мужчина - водитель автомобиля Mitsubishi Outlander. Госпитализированы два человека - пассажир Mitsubishi Outlander и водитель "УАЗа". Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ДПС, - сообщили в Госавтоинспекции Республики Карелия.

Напомним: на этой неделе в Карелии разбилась семья из четырех человек, ехавшая отдыхать в Кировск.

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