В компании Мурманской области, где работал утонувший водитель снегоуборочной техники, проходят обыски

Погибший водитель работал во внеурочное время. Фото: СКР по Мурманской области

16 февраля под лед озера Канентъявр в Кольском районе провалился многотонный шнекоротор вместе с 50-летним водителем, мужчина не смог выбраться и утонул.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

- В рамках расследования уголовного дела по факту гибели машиниста спецтехники сегодня в утреннее время в пяти помещениях организации (работодателя потерпевшего) проведены обыски. Следственные действия проводились следователями СК при взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним, что запланированные на озере курсы экстремального и контраварийного вождения не стали отменять, более того, на них приехали знаменитости: Тамби Масаев и Big Russian Boss.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше первоклашка оказался на улице один из-за отмененного урока: "Стоял и долго плакал". Родителям мальчика не сказали, что его надо раньше забрать из школы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru