Tele2 поможет выбрать подарок к празднику

Tele2 поможет разобраться в предпочтениях получателя подарка и подобрать беспроигрышный вариант.

Tele2 разработала специальный алгоритм, который поможет определиться с подарками на 23 Февраля и 8 Марта. В розничной сети компании представлен широкий ассортимент смартфонов, умных гаджетов и аксессуаров. Кроме того, посетители салонов Tele2 получат смартфон за полцены при покупке второго.

Tele2 поможет разобраться в предпочтениях получателя подарка и подобрать беспроигрышный вариант. Для этого оператор запустил платформу, где предлагает ответить на вопросы о пользовательских привычках. На основе полученной информации система подберет подходящий гаджет со скидкой или необходимую услугу. Устройства и опции можно выбрать и настроить в ближайшем салоне оператора.

Кроме того, в рамках акции «Комбо» в розничной сети Tele2 действуют скидки на устройства в размере 50%, 30% и 20%. В частности, чтобы получить скидку 50%, необходимо приобрести в одном чеке два 4G-смартфона, дополнительный продукт для защиты более дорогого устройства и SIM-карту с тарифом «Мой онлайн+» или «Везде онлайн» с предоплатой на 3 месяца. На смартфон меньшей стоимости будет действовать скидка 50%. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

В салонах Tele2 также можно получить широкий спектр дополнительных услуг: оформить страховку, кредит или подписку на онлайн-кинотеатр, установить антивирус на смартфон, подключить камеры видеонаблюдения, интерактивное телевидение и домашний интернет от «Ростелекома».

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