Ледокол «Вайгач» установил абсолютный рекорд среди действующих атомоходов

За время своей службы ледокол провел 2706 морских судов и кораблей ВМФ. Фото: скриншот

Пройдя 1 миллион морских миль, атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» установил абсолютный рекорд среди других атомных ледоколов. Чтобы поздравить команду, Росатом выложил на своей странице в соцсети кадры видеоролика, показывающего судно во всей красе.

«Вайгач» ввели в эксплуатацию в 1990 году. Его длина – 151,8 метра, а мощность главной установки составляет 50 тысяч лошадиных сил. За время своей службы ледокол провел 2706 морских судов и кораблей ВМФ.

– Атомоход регулярно участвует в постановке судов к причалам портов Дудинка, Диксон и Сабетта, отводу их от причалов, а также сопровождение судов «Норильского Никеля» по каналу в припае Енисейского залива и реки Енисей, – сообщил на своей странице в соцсети Росатом.

Руководство корпорации отмечает, что в адрес ледокола не поступило ни одной претензии от капитанов проводимых судов и заказчиков по вопросам безопасности и эффективности проводок. Сейчас на ледоколе ведутся работы по продлению ресурса реакторной установки.

Отметим, что ледокол неоднократно принимал участие в спасательных операциях. Весной 2020-го команда «Вайгача» совместно с атомным ледоколом «50 лет Победы» помогала выйти изо льдов Карского моря теплоходу «Варзуга». В декабре 2020-го – январе 2021-го «Вайгач» помогал выйти из тяжелых льдов Енисейского залива судам «Спарта» и «Кигориак».

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