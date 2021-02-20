24-летняя жительница Мурманска угнала иномарку, чтобы добраться до дома, и попала в ДТП

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24-летняя мурманчанка угнала авто собутыльника, чтобы добраться до дома, и попала в ДТП.

На днях в отдел полиции Кольского района обратился 32-летний мужчина. Он сообщил об угоне автомобиля Mitsubishi Lancer. По словам потерпевшего, машина пропала от одного из домов, расположенного в поселке Пяйве, где он накануне отдыхал в компании малознакомых мужчин и женщин.

– Потерпевший рассказал, распивал спиртное, а после уснул. Утром он не обнаружил машину возле дома, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. – Полицейские обнаружили угнанный автомобиль брошенным в кювете в нескольких километрах от места происшествия.

Эксперты сняли в салоне пальцев рук и оттиски обуви. Вскоре была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась ранее несудимая 24-летняя жительница Мурманска. Молодую женщину задержали. Правоохранителям она рассказала, что воспользовалась невнимательностью мужчины и взяла из кармана его куртки ключи от автомобиля.

– Свой поступок она объяснила тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотела поехать домой. Проехав несколько километров, подозреваемая не справилась с управлением и съехала в кювет. Бросив машину, она поймала попутку и скрылась с места происшествия, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение транспортным средством». Мурманчанке грозит до 5 лет. Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.

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