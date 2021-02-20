Коронавирус унес жизни еще 5 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 февраля 2021 года составило 914 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни еще пяти жителей Заполярья. Напомним: с начала февраля не было таких дней, когда бы никто не умирал от коронавируса.

Всего в Заполярье с начала пандемии, а именно с марта 2020 года, заболели COVID-19 46019 человек, 118 из них узнали о положительном диагнозе за последние сутки. Больше всего инфицированных выявлено в Мурманске (+49, всего 22674), Североморске (+9, всего 4273) и Кандалакшском районе (+21, всего 3191).

433756 человек уже смогли победить ковид и вернуться к прежней жизни, а 1349 пациентов остаются на лечении.

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