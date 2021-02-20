Уроженка Мурманска Яна Куницкая проведет новый бой для UFC

Яна Куницкая встретится с бразильянкой Кетлин Виейер. Фото: скриншот видео

Уроженка Мурманска Яна Куницкая уже много лет живет и тренируется в США, выступает в MMA.

Совсем скоро состоится новый бой россиянки, контракт на который она подписала еще в ноябре прошлого года: в ночь с 20 на 21 февраля в Лас-Вегасе она встретится с бразильянкой Кетлин Виейер. Обе выступают в легчайшем весе, однако на контрольном взвешивании соперница Куницкой показала вес больше (у россиянки 61,2 килограмма, у бразильянки 62,6 килограмма).

- К сожалению, моя соперница не уложилась в вес, но мы приняли бой. Только вперед, - прокомментировала ситуацию северянка.

На счету у Куницкой в UFC три победы и два поражения, у Кетлин Виейер - 11 побед и одно поражение. К слову, уроженка Мурманска Яна Куницкая вошла в топ-5 сильнейших женщин-бойцов ММА в России и СНГ. Бой мурманчанки с литовкой Юлией Столяренко в Лас-Вегасе войдет в учебники истории UFC.

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