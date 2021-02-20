В Кольском районе возбудили уголовное дело после гибели машиниста шнекоротора на озере Канентъявр

Виновному грозит до 4 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Руководителей дорожной организации, в которой работал погибший 50-летний машинист шнекоротора, ждет уголовная ответственность. Напомним: 16 февраля на озере Канентъявр в Кольском районе вместе со снегоуборочного техникой утонул мужчина.

В нерабочее время начальство поручило ему расчистить снег на водоеме для проведения курсов спортивного вождения. Однако лед не выдержал многотонную машину и спецтехника провалилась в воду на глубину 9-10 метров. Находившийся в кабине машинист не смог выбраться из тонущего шнекоротора - его тело подняли на поверхность водолазы.

По данным следствия, толщина льда на водоеме в тот день составляла 30-35 сантиметров, и по нормам на озеро нельзя было допускать транспортное средство массой свыше 6 тонн.

Сейчас следователями Кольского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 Уголовного кодекса РФ "Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека". Виновному грозит до 4 лет лишения свободы.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление должностных лиц, чьи действия стоят в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями. В организации изъята документация, в том числе регламентирующая ее деятельность, требования охраны труда, должностные инструкции. Допрошен ряд специалистов и свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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