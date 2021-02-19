В Колвице перекрыли старый мост для проезда автомобилей

Перед мостом установлены предупреждающие знаки, запрещающие проезд по переправе.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Мост через реку Колвица в Кандалакшском районе Мурманской области находится в аварийном состоянии. К такому выводу пришли специалисты МКУ «Управление городским хозяйством». Они полагают, что ситуацию усугубил и ледоход, который дал дополнительную нагрузку на опоры, из-за чего передвижение автомобилей по мосту стало еще более опасным.
Сейчас доступ транспортных средств к старому мосту ограничен. Пешеходная переправа работает в полном объеме.
- В селе Колвица постоянно проживает чуть меньше 10 семей, - пояснил редакции «КП» Михаил Попов, глава Кандалакшского района. – Все остальное - дачные участки. Машины необходимо оставлять перед мостом, проезд по мосту на автотранспорте запрещен. В случае необходимости доставка людей, продуктов питания будет осуществляться на снегоходах спасотрядом.
Перед мостом установлены предупреждающие знаки, запрещающие проезд по переправе. Администрация надеется на сознательность граждан и сообщает, что строительство нового моста будет возобновлено с наступлением благоприятной погоды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с ветеранами боевых действий. Встреча состоялась накануне годовщины окончания вывода советских войск из Афганистана (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru