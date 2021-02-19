В Колвице перекрыли старый мост для проезда автомобилей

Перед мостом установлены предупреждающие знаки, запрещающие проезд по переправе. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мост через реку Колвица в Кандалакшском районе Мурманской области находится в аварийном состоянии. К такому выводу пришли специалисты МКУ «Управление городским хозяйством». Они полагают, что ситуацию усугубил и ледоход, который дал дополнительную нагрузку на опоры, из-за чего передвижение автомобилей по мосту стало еще более опасным.

Сейчас доступ транспортных средств к старому мосту ограничен. Пешеходная переправа работает в полном объеме.

- В селе Колвица постоянно проживает чуть меньше 10 семей, - пояснил редакции «КП» Михаил Попов, глава Кандалакшского района. – Все остальное - дачные участки. Машины необходимо оставлять перед мостом, проезд по мосту на автотранспорте запрещен. В случае необходимости доставка людей, продуктов питания будет осуществляться на снегоходах спасотрядом.

Перед мостом установлены предупреждающие знаки, запрещающие проезд по переправе. Администрация надеется на сознательность граждан и сообщает, что строительство нового моста будет возобновлено с наступлением благоприятной погоды.

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