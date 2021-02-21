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Общество

В Мурманске на месте аварии с тремя погибшими появилась псевдомогила

Не все жители города оценили мемориал
Ника СВЕТЛОВА
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Этой зимой на месте аварии северяне заметили надгробие. При этом стоит только памятник, могилы здесь нет. Фото: Ирина Рудь

Этой зимой на месте аварии северяне заметили надгробие. При этом стоит только памятник, могилы здесь нет. Фото: Ирина Рудь

1 июля 2020 года на Ленинградке в Мурманске произошла смертельная авария. В районе 9-го километра автоподъезда к Мурманску, рядом с проездом Снежный, водитель Audi A8 не справился с управлением, так как сильно превысил разрешенную на этом участке скорость, и вылетел в кювет.

Погибли все три человека, находившиеся в машине. Тогда водители, которых на скорости обогнал водитель иномарки, отмечали, что он неаккуратно вел себя на дороге и мог спровоцировать ДТП.

Этой зимой на месте аварии северяне заметили надгробие. При этом стоит только памятник, могилы здесь нет.

- Родственники виновного в ДТП 1 июля 2020 года установили псевдомогилу, не спросив разрешения ни у дорожных служб, ни у коммунальщиков, ни у тех, кого сподобило жить неподалеку, ни уж тем более у тех, чей путь пролегает мимо места, где когда-то произошла авария. Для поминания умерших существуют кладбища. Горе требует уважения к себе, такта и тишины. Оно несовместимо с шумихой и показухой! Или нет? – спрашивает у земляков Ирина Рудь в группе «Мурманск».

Жители частных домов рядом с местом аварии действительно не рады, что здесь появилась могила. Другие жители города считают, что она напомнит водителям о том, что надо соблюдать правила безопасности.

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