Коронавирус за сутки унес жизни 5 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 февраля 2021 года составило 909 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни еще пяти жителей Заполярья. Напомним: с начала февраля не было таких дней, когда бы никто не умирал от коронавируса.

Всего в Заполярье с начала пандемии, а именно с марта 2020 года, заболели COVID-19 45901 человек, 121 из них узнал о положительном диагнозе за последние сутки. Больше всего инфицированных в Мурманске (+52, всего 22625), Североморске (+10, всего 4264) и Кандалакшском районе (+16, всего 3170).

43678 человек уже смогли победить ковид и вернуться к прежней жизни, а 1314 пациента остаются на лечении.

Напомним: в Норвегии у рыбаков мурманских судов выявили коронавирус. Трех российских моряков поместили в изолятор.

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