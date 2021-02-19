Стало известно, когда в Мурманске в 2021 году пройдет Парад Победы

Празднование было решено не переносить. Фото: Олег ФИЛОНОК

В прошлом году торжественный парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне пришлось проводить позже обычного. Он состоялся в Мурманске не 9 мая, а 24 июня - виной тому стал коронавирус.

Однако в этом году важное мероприятие было решено провести весной, а не переносить его на другую дату. Праздничный военный парад, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая 2021 года. Об этом говорится в постановлении администрации Мурманска.

В этот же день состоится акция "Бессмертный полк", легкоатлетический Пробег Мира, посвященный годовщине Победы, концерты, фестиваль патриотической песни, театрализованное представление мурманских школьников «Картинки прошедшей войны» и другие торжественные мероприятия.

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