Нетрезвая жительница Кандалакши из обиды на гостя ранила его в ногу

Полицейские задержали подозреваемую и доставили ее в отдел полиции. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Скорую помощь пришлось вызвать для 26-летнего жителя Кандалакши, которого ножом ранила нетрезвая женщина. Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Набережная в Кандалакше. 31-летняя хозяйка пригласила в гости 26-летнего приятеля.

- Во время застолья между ним и хозяйкой квартиры произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Женщина схватила нож и стала размахивать им перед гостем. А затем ударила им в ногу гостя, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Медики оказали ему помощь, обработав колото-резаную рану на бедре. А после сообщили о произошедшем правоохранителям. Полицейские задержали подозреваемую и доставили ее в отдел полиции.

Там женщина рассказала, что причиной ее агрессивного поведения стали прошлые обиды на знакомого и алкогольное опьянение. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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