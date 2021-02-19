В Мурманске на улице Зои Космодемьянской с высоты 9 этажа упал 12-летний мальчик

Для установления причины смерти северянина назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувшей ночью в Мурманске произошел несчастный случай. 19 февраля у дома №36 на улице Зои Космодемьянской было обнаружено тело 12-летнего мальчика, который упал с высоты 9 этажа.

- Следственным отделом по Мурманску по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства падения несовершеннолетнего. При осмотре тела явных признаков насильственной смерти не обнаружено. У погибшего мальчика зафиксирована кататравма - повреждения, характерные для падения с высоты, - сообщила "КП" старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Для установления причины смерти юного северянина назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи устанавливают очевидцев произошедшего, опрашиваю родственников мальчика.

Напомним: в Кольском районе на озере Канентъявр утонул 50-летний машинист снегоуборочной техники. Шнекоротор ушел на глубину, и мужчина не смог выбраться из него.

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