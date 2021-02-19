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Александр Крутиков: «В Мурманске больше ощущения свободы»

Мурманской области, по мнению бывшего замминистра Минвостокразвития, необходимо много работать, чтобы стать столицей Арктики
Вера СЛОНСКАЯ
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Александр Викторович обратил внимание, что если Мурманск активно создает образ столицы Арктики, то на сегодняшний день он к этому не готов.

Александр Викторович обратил внимание, что если Мурманск активно создает образ столицы Арктики, то на сегодняшний день он к этому не готов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший замминистра министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в интервью ИА Regnum сравнил арктические регионы по качеству жизни. По его мнению, Ямал — безусловный лидер. За ним идут Ненецкий округ, Мурманск, Архангельск, Чукотка, Коми, Якутия и Карелия. В целом, это соответствует исследованию экспертов «РИА Рейтинг».

Ямал, по мнению Александра, по всем показателям лидер социально-экономического развития в Арктике. Здесь относительно молодое население, и его численность стабильно растет. Регион вносит огромный вклад в экономику страны за счет газовых месторождений, лучше всех решает вопросы с коренными народами, активно развивает туризм, поддерживает оленеводов и даже спонсирует Тюмень.

А вот Мурманск Александр Крутиков сравнил необычно, в паре. Мурманск – Архангельск, как Владивосток и Хабаровск. Везде есть выход к морю, но, по его мнению, потенциал Владивостока выше, чем Хабаровска, так же как и Мурманска по сравнению с Архангельском. И Архангельск, и Хабаровск исторически были центрами развития своих северных регионов, но сейчас утратили это преимущество, по своей экономической динамике уступают свои соседям, поэтому настроение у людей в этих городах как будто они что-то недополучают по сравнению с Владивостоком и Мурманском.

- Когда находишься в Мурманске или Владивостоке, у меня эти города вызывают ощущение большей свободы. Когда бываешь в Хабаровске или Архангельске, чувствуешь, что они находятся в каких-то рамках, ощущение меньшей свободы, тесно. Не сами города вызывают это ощущение, а скорее общение с людьми, - пояснил Александр Крутиков.

В тоже время Александр Викторович обратил внимание, что если Мурманск активно создает образ столицы Арктики, то на сегодняшний день он к этому не готов. По его мнению, нужны реальные изменения в регионе, а сейчас он только в начале пути. Показателем стал и тот момент, что Арктический форум не удалось провести в Мурманске, потому что город не соответствует требованиям таких масштабных мероприятий (именно поэтому актуальная тема создания «Нового Мурманска» www.murmansk.kp.ru/online/news/4184195/). А вот создание министерства Арктики может усилить регион как центр социально-экономических процессов.

- Нужно, чтобы состоялись несколько сотен миллиардов новых инвестиций. Но если не перестроить систему работы с инвесторами, инвестиции так и останутся заявленными. Барьеры на пути инвестора огромные, и, если регион займет выжидательную позицию, ничего не получится. Большие ожидания будут нарастать, надо приводить регион в соответствие с ожиданиями, - пояснил в интервью Александр.

Не обошли стороной и близость Мурманской области к скандинавским соседям. По мнению специалиста по развитию Арктики, приграничное сотрудничество необходимо развивать, но в направлении экспорта российской продукции и наращивания российских исследований в других странах.

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