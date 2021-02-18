Стала известна предельная стоимость техосмотра автотранспорта в Мурманской области

Новые цены будут действовать с 1 марта 2021 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области утвердил максимальную стоимость техосмотра для транспорта. Постановление подписала председатель ведомства Елена Стукова.

Так, дороже всего технический осмотр обойдется категории транспорта N3 (грузовые машины, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) - 2028 рублей. Для N2 и N1 - 1879 рублей и 955 рублей соответственно. Для автобусов цена техосмотра варьируется от 1611 рублей (М2) до 1939 рублей (М3). За легковые автомобили (М1) придется заплатить 895 рублей.

Меньше всего на техосмотр нужно тратить обладателям мототранспортных средств - всего 298 рублей (категория L)

Данные расценки будут действовать с 1 марта 2021 года. В постановлении также отметили, что услуги по проведению техосмотра НДС не облагаются.

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