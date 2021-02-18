Жители Мурманска и Киркенеса общаются при помощи световых сигналов

Своим проектом организаторы постарались показать, что для общения и творчества нет границ. Фото: vk.com/murmannauchka

Жители Мурманска и норвежского Киркенеса устроили световой диалог между городами. Автором проекта с российской стороны стал Евгений Гоман, с норвежской - Торбьорн Санднес.

Участники проекта обменялись доступом к управлению подсветкой двух зданий. Норвежцы меняли подсветку на фасаде здания Мурманской областной научной библиотеки. А мурманчане – на одном из зданий в Киркенесе.

Своим проектом организаторы постарались показать, что для общения и творчества нет границ. Эксперимент состоялся при поддержке международного фестиваля «Баренц Спектакль», «ПТИЦА БАРЕНЦ» и Pikene på Broen в Киркенесе.

Мурманчанам предлагают так же поучаствовать в световом диалоге. Желающих ждут в Центре современного искусства по адресу улица Софьи Перовской, 21а до 20 февраля с 17 до 22 часов.

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