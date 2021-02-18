Гидрометцентр Мурманской области: "Сильные морозы сохранятся"

Погода все также дарит Заполярью морозы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мощные холода уходить из Мурманской области никак не хотят. Капризная погода продолжает нас морозить и сбавлять обороты совсем не собирается. О том, что ждет жителей Заполярья в ближайшие дни, "КП" рассказали в мурманском гидрометцентре.

- 18 и 19 февраля жителей Мурманской области ждет небольшая передышка. Циклон в Баренцевом море сместится в юго-восточном направлении, так что ожидаем снег. А с 19 февраля погоду Кольского полуострова вновь будет определять поле повышенного атмосферного давления. Из-за этого морозная погода в регионе сохранится. Температура воздуха опустится до -35 градусов. Вообще, такие морозы больше характерны в дни Крещения, то есть в середине января. А тут все немного сместилось, - поделилась «КП» заместитель начальника гидрометцентра Мурманской области Елена Куринова.

Из-за низких температур спасатели регионального ГУ МЧС России рекомендуют северянам не бывать долго не улице, чтобы не получить обморожение.

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