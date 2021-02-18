В регионе добавилось еще 5 летальных исходов от ковида. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 18 февраля 2021 года составило 904 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни еще пяти жителей Заполярья. Напомним: с начала февраля не было таких дней, когда бы никто не умирал от коронавируса.

Всего в Заполярье COVID-19 с начала пандемии, а именно с марта 2020 года, заболели 45780 человек, 130 из них узнали о положительном диагнозе за последние сутки. Больше всего инфицированных в Мурманске (+59, всего 22573), Североморске (+12, всего 4254) и Кандалакшском районе (+10, всего 3156).

43512 человек уже смогли победить ковид и вернуться к прежней жизни, а 1364 пациента еще находится на лечении.

Самоизоляция для старшего поколения 65+ продлена до 4 марта.

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