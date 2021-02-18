Житель Мончегорска получил медаль за деда-интернационалиста

Сам воин-интернационалист Анатолий Капитонов не дожил до этого дня. Фото: www.hibiny.com

Мончегорец Даниил Капитонов получил кубинскую медаль за деда-интернационалиста. Церемония вручения состоялась 16 февраля в общественной организации «Боевое братство» и была приурочена к годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан – ко Дню памяти воинов-интернационалистов.

В 2014 году постановлением Госсовета Республики Куба участники военно-стратегической операции «Анадырь» были награждены кубинской государственной медалью «Воин-интернационалист 1 степени». Этих медалей удостаиваются военнослужащие, участвовавшие в ходе двух и более боевых операций за рубежом. Среди награжденных был и Анатолий Капитонов. Он проходил военную службу на Кубе и был участником операции «Анадырь».

– Наш земляк участвовал в событиях глобального масштаба. Весь мир в те дни стоял на грани третьей мировой войны. Наши ребята были направлены туда, чтобы поддержать молодую республику и свободолюбивый кубинский народ. Анатолий Капитонов – один из тех, благодаря кому в чрезвычайно опасный период сохранился мир на Земле, – сказал глава Мончегорска Дмитрий Староверов, вручая медаль внуку.

Этих медалей удостаиваются военнослужащие, участвовавшие в ходе двух и более боевых операций за рубежом. Фото: www.hibiny.com

Сам воин-интернационалист Анатолий Капитонов не дожил до этого дня. Он ушел из жизни до того, как медаль пришла в город. В церемонии приняли участие мончегорцы – участники военных операций за рубежом, в том числе и воины, принимавшие участие в военных действиях на Кубе в 60-х годах прошлого столетия, а так же глава Мончегорска Дмитрий Староверов и мончегорский военком Виталий Швец.

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