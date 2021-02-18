Хибины вошли в десятку самых любимых курортов у сноубордистов

Исследование проводили онлайн в январе-феврале 2021 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как показал опрос портала «ТурСтат», Хибины заняли 5 место в рейтинге любимых склонов у сноубордистов - за них проголосовало 8% опрошенных. Исследование проводили онлайн в январе-феврале 2021 года. На первом месте, естественно, «Роза Хутор» в Сочи, «Шерегеш» в Кемеровской области, Свияжские холмы в Татарстане.

Извечный вопрос «Кто лучше: лыжник или сноубордист?» в этой истории мы переформулировали так: «Кого же больше, лыжников или сноубордистов?» и задали его представителям горнолыжных склонов в Хибинах. В одном случае разницы не замечено никакой, а в другом все-таки сноубордисты в общей массе превалируют. Мы поинтересовались мнением представителей курортной индустрии, с чем это связывают.

Причины, как видится, достаточно прозрачны. Сноуборд больше всего распространен среди молодежного сегмента катальщиков. Свобода, ветер, легкость, – все это привлекает именно спортсменов до 30 лет, которые, к тому ж, особым достатком пока похвастаться не могут. Оборудование для сноуборда доступнее, и сами сноубордисты в экипировке более мобильны, чем лыжники.

- Хибины находятся в «шаговой» доступности для Москвы и Санкт-Петербурга, сюда можно быстро доехать даже на поезде, - пояснил редакции «КП» директор горнолыжного склона Кукисвумчорр Роман Черний, – однодневный скипас на «Красной поляне» стоит 4500 рублей, а у нас 1800 - разница весьма существенная.

С другой стороны, сноубордисты чаще всего становятся причинами травм других катающихся – слишком большая скорость, неуправляемость, отсутствие стабильных навыков. Они же, как любители дикого фрирайда, остаются под лавинами. Поэтому наплыв, конечно, это хорошо, но внимания приходится уделять им намного больше.

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