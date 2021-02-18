4G-интернет МегаФона появился в 22 поселках Мурманской области

В Мурманской области 4G-интернет хорошо знаком жителям всех заполярных городов и поселков городского типа Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году оператор реализовал масштабный проект модернизации инфраструктуры в Северо-Западном филиале, благодаря которому впервые сеть LTE МегаФона появилась в 3 400 небольших населенных пунктах. Теперь еще около 500 тысяч абонентов компании могут выходить на связь на совсем иных скоростях. Примерно 24 тысячи из них – жители Мурманской области.

Лидером развития сети стала Ярославская область. Здесь жители свыше тысячи сел и деревень получили доступ к 4G-интернету оператора. На втором месте – Вологодский регион, где LTE-покрытие МегаФона смогли оценить жители более чем 700 малых населенных пунктов.

В Мурманской области 4G-интернет хорошо знаком жителям всех заполярных городов и поселков городского типа. Однако, учитывая прошлогодний рост спроса на мобильный интернет и изменения в концентрации трафика, в регионе были запущены десятки 4G-станций в новых локациях – это 22 села с совокупным населением почти 24 000 человек.

Всего в рамках модернизации сети на территории Северо-Западного филиала в 2020 году связисты запустили более 1 250 базовых станций LTE. Сейчас их общее количество в округе составляет почти 8 тысяч, и 90% из них поддерживают LTE-стандарт. А это значит, что почти 16 млн человек имеют доступ к высокоскоростному интернету МегаФона.

«Сегодня информационные технологии плотно вплетены в нашу повседневную жизнь, и сервисы, которыми мы пользуемся каждый день, воспринимаются естественно. Между тем, чтобы сохранять достойное качество сигнала, мы активно инвестируем в развитие инфраструктуры. Прошедшая в прошлом году модернизация сети позволила перейти большинству наших абонентов на 4G-скорости интернета. Это доказывают и наши собственные данные: рост дата-трафика на Северо-Западе увеличился за год более чем на 40%», – комментирует технический директор Северо-Западного филиала МегаФона Петр Солодовник.

«Благодаря проведенной модернизации мы усилили сигнал в Мурманске и практически во всех населенных пунктах области, в том числе, с населением менее 1000 человек, зачастую удаленных географически. Новые места могут быть интересны с точки зрения туризма или бизнеса, например, Териберка на Баренцевом море. Или это просто места для комфортной жизни и работы», – говорит директор Мурманского отделения МегаФона Владимир Чуйко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru