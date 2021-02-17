Житель Мурманска хранил в квартире боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: УМВД России по МО

48-летний мурманчанин устроил в своей квартире настоящий арсенал. Некоторое время назад в поле зрения мурманских оперативников попал мужчина. По оперативной информации, он хранил дома боеприпасы и взрывчатые вещества. Во время проверки данные подтвердились.

На место были вызваны взрывотехники ОМОН Росгвардии, которые обследовали находки. Среди них оказались патроны, порох и взрыватель от ручной гранаты. А после изъяли их и передали на экспертизу. Она показала, что порох был изготовлен промышленным способом, а взрыватель мог использоваться как самостоятельное взрывное устройство.

– В отделе полиции мужчина рассказал, что нашел боеприпасы и взрывчатые вещества во время раскопок, которые проводил в районе реки Западная Лица, где в годы Великой Отечественной войны шли боевые действия. Находки он оставил себе, зная при этом, что за хранение боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска хранил дома почти килограмм пороха. Сдавать его в полицию мужчина не собирался и надеялся использовать (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru