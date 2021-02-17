В Норвегии у рыбаков мурманских судов выявили коронавирус

Речь идет о судах "Северный орел" и "Сапфир II. Фото: www.marinetraffic.com/

Члены экипажа мурманских рыболовных судов, которые находятся в Норвегии в городе Тромсе, подхватили коронавирус. Об этом сообщает "ТАСС", ссылаясь на генконсульство России в Киркинесе.

- Подтверждаем три случая коронавируса среди российских моряков в Тромсе. Держим на контроле ситуацию, оказываем необходимое консульское содействие, - рассказали в генеральном консульстве. - Заболевших поместили в городской изолятор. Моряков, контактировавших с ними, разместили в отеле, здоровые находятся на судах.

В генконсульстве уточнили, что речь идет о судах "Северный орел" и "Сапфир II" - оба имеют порт приписки Мурманск. В диппредставительстве затруднились назвать точное количество людей на борту из-за смены экипажей.

Напомним: в конце прошлого года на мурманском траулере "ОМА" в Норвегии от коронавируса умер моряк. У 18 членов экипажа из 32 выявили коронавирус.

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