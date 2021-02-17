23-летний житель Ловозера чуть не взломал банкомат, где лежало 2,6 миллиона рублей

Местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

23-летний житель Ловозера решил обогатиться. Он не стал искать работу или покупать лотерейный билет, а пошел взламывать банкомат. Правда, план его накрылся медным тазом.

Ночью злоумышленник в маске проник в магазин на улице Юрьева, разбив витринное стекло. При помощи лома он пытался отжать дверцу банкомата, однако довести умысел до конца не успел - помешала сработавшая охранная сигнализация. В банкомате на тот момент находилось около 2,6 миллиона рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие сотрудники полиции просмотрели записи видеонаблюдения, после чего смогли найти и задержать неудачливого вора. Известно, что ранее молодой человек уже был судим.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 4 статьи 158 УК РФ "Попытка кражи в особо крупном размере". Местному жителю грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде и должен хорошо себя вести, - сообщили в пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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