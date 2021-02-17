В Мурманской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

Жителей области убедительно просят не заниматься самолечением. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области стабилизировалась, однако простудные заболевания, наоборот, оживились и одолевают жителей Заполярья.

Управление регионального Роспотребнадзора продолжает еженедельно мониторить заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на территории кольского края.

- На прошедшей, 6-ой календарной неделе текущего года (с 8 по 14 февраля) по данным мониторинга в области продолжается рост числа заболевших северян ОРВИ во всех категориях населения, - сообщили в надзорном ведомстве.

При этом результаты вирусологического мониторинга свидетельствуют об отсутствии вирусов гриппа в пейзаже циркулирующих вирусов. При лабораторном исследовании материала от заболевших пациентов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии.

Жителей области убедительно просят не заниматься самолечением, и при первых признаках болезни обращаться врачу.

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