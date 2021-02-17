Мурманск для зимнего отдыха выбирали в 2020 году абоненты Tele2 из Москвы и Санкт-Петербурга

Горнолыжный курорт в Хибинах – крупнейший в Северо-Западной части России. Фото: Tele2

Tele2 проанализировала активность абонентов на горнолыжном курорте в Хибинах в 2020 году. В среднем пользователи проводили на склонах 11 дней и за это время тратили по 4,5 Гб интернет-трафика.

В 2020 году количество абонентов, выезжающих на горнолыжный курорт в Хибинах, стало чуть меньше по сравнению с 2019 годом. В 2020 году люди в среднем находились на склонах 11 дней. За время отпуска пользователи тратили по 4,5 Гб на человека. Согласно статистике Tele2, количество мужчин, посещающих горнолыжные курорты, чуть больше, чем женщин – последних 48%. Средний возраст людей, отдыхавших в Хибинах составляет 44 года для мужчин и 47 – для женщин. Помимо жителей Мурманской области, сюда часто также ездили абоненты из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска и Вологды.

Горнолыжный курорт в Хибинах – крупнейший в Северо-Западной части России. Посетителям доступны оборудованные склоны, лыжные трассы. А также скоростной мобильный интернет Tele2. Оператор активно развивает инфраструктуру связи в Мурманской области: в крупных и отдаленных населенных пунктах, а также в популярных у туристов местах отдыха. Только в прошлом году на все базовые станции Tele2 в области добавили технологию 4G-интернета, провели рефарминг сети, расширив полосу, что позволило увеличить пользовательские скорости и качество оказываемых услуг. В частности, надежный мобильный интернет позволит туристам в Териберке и Варзуге всегда быть на связи.

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