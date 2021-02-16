Рыбаки Мурманской области смогут разделывать рыбу в море

Поправки устраняют разногласия между рыбаками и надзорными органами. Фото: Олег ФИЛОНОК

Хорошие новости 16 февраля появились для прибрежных рыбопромышленников. Стало известно, что государственная Дума приняла в первом чтении изменения в закон о прибрежном лове. Напомним: раньше рыбу нельзя было потрошить на судне без штрафных санкций, и улов попросту протухал.

- Поправки устраняют разногласия между рыбаками и надзорными органами и разрешают судам прибрежного лова перерабатывать рыбу в море, чтобы свежей доставлять ее на берег. Мы упорно добивались этих изменений. Они помогут перезапустить прибрежный лов в Мурманской области! - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона также поблагодарил коллег из федерального правительства за поддержку, а также лично вице-премьера Викторию Абрамченко и сенатора Константина Долгова за активное участие в решении острой проблемы.

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