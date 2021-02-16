На железнодорожном переезде в Апатитах столкнулись легковушка и грузовой поезд

Удар пришелся прямо в локомотив грузового поезда. Фото: ГИБДД Апатитский

15 февраля в 04.00 водитель автомобиля Kia двигался со стороны дома №12 на улице Промышленная в Апатитах в сторону дома 19 по этой же улице, собираясь пересечь железнодорожный переезд в районе апатитского хлебозавода.

Со слов водителя, он ехал со скоростью 30-40 км/ч, увидел, что загорелся запрещающий сигнал движения на железнодорожном переезде, предпринял попытку затормозить, но не успел и поэтому столкнулся с проходящим железнодорожным составом.

Удар пришелся прямо в локомотив грузового поезда. К счастью, водитель в ДТП не пострадал, да и медицинская помощь ему не понадобилась.

- Установлено, что на красный сигнал светофора водитель не проехал, с его стороны нарушения «проезд на запрещающий сигнал светофора» нет. По факту ДТП в отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, - пояснила «КП» Светлана Астапова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД МО МВД России «Апатитский».

При осмотре места аварии был составлен акт недостатков уличной дорожной сети - дорога находилась в снежном накате. Водитель в момент ДТП был трезв.

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