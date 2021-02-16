В Апатитах водитель насмерть сбил человека из-за замороженных стекол

Пешеход скончался на месте ДТП. Фото: ГИБДД Апатитский
Печальная история случилась сегодня, 16 февраля, в Апатитах, где водитель автомобиля Great Wall насмерть сбил пешехода.
В 7.15 утра водитель при съезде с объездной дороги Апатитов на прилегающую территорию не пропустил человека. Мужчина шел в светоотражающем жилете в попутном направлении – спиной к машине, и та наехала на него сзади.
Пешеход скончался на месте ДТП. Погибший был работником дорожной организации, 1961 года рождения.
- Водитель двигался при отсутствии видимости из-за наличия ледяной корки на внутренней поверхности лобового и боковых стекол автомобиля, - сообщила редакции «КП» инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД МО МВД России «Апатитский» Светлана Астапова.
Получается, что водитель вел машину практически вслепую. По данным ГИБДД, в момент движения водитель был абсолютно трезв.
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