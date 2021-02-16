Единственный в России гидросамолет Бе-6, который стоит в Сафоново, не стал объектом культурного наследия

Памятник не получил особый статус. Фото: Александр Орлов

Уникальный гидросамолет Бе-6, который располагается на острове Большой Грязный в Сафоново, не признали объектом культурного наследия. Соответствующее распоряжение подписал и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

- Отказать во включении памятника первым авиаторам, гидросамолета Бе-6 ПЛО в перечень выявленных объектов культурного наследия Мурманской области, - отмечается в официальном документе.

Поэтому теперь обветшалый самолет времен СССР, который давно требует ремонта и должного внимания, остался без особого статуса и государственной защиты. Этот воздушный корабль - один на всю Россию. Последние три экземпляра Бе-6 еще сохранились в Украине и Китае.

Без реконструкции железная птица на своем маленьком острове неподалеку от Североморска точно долго не протянет...

Напомним: Мурманская область на предпоследнем месте на Северо-Западе по числу объектов культурного наследия. Этот список можно пополнить за счет сейдов, Териберки и Дальних Зеленцов.

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