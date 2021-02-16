Семья из Санкт-Петербурга ехала в Мурманскую область отдыхать и погибла в Карелии в ДТП

Авария произошла в 13 километрах от медвежьегорской развязки при движении в сторону Мурманска. Фото: ГИБДД Карелии

16 февраля в начале девятого утра в Медвежьегорском районе в Республике Карелия на 632 километре автодороги "Кола" Санкт-Петербург-Мурманск произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля Hyundai Getz.

Авария произошла в 13 километрах от медвежьегорской развязки при движении в сторону Мурманска.

За рулем находилась женщина 38 лет. Также в машине был еще взрослый и двое детей: 8-летняя девочка и 5-летний мальчик. Во время ДТП юные пассажиры находились на заднем сидении и были пристегнуты.

За рулем находилась женщина 38 лет. Фото: ГИБДД Карелии

- Семья из Санкт- Петербурга, по всей видимости, ехала отдыхать в Мурманскую область на горнолыжный курорт: в машине было много вещей, горнолыжная экипировка, сноуборд, - сообщает сайт «Карелия.Ньюс».

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним: 15 февраля в Мурманске в результате столкновения автобуса с «Волгой» погиб один человек.

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