В Мурманске кассир вернула забытые деньги покупателю

С найденными деньгами нужно быть вдвойне осторожнее, потому что они могут оказаться фальшивыми. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Страх или доброта? Такой вопрос мурманчане обсуждают под постом о добром кассире. В одном из супермаркетов заполярной столицы кассир нашла оброненные покупателем 7000 рублей. И не присвоила их себе, а по записям с видеокамер нашла покупателя и вернула ему деньги.

Читатели разделились на два лагеря – кто-то восхищается добротой и честностью кассира. А кто-то считает, что ею руководил страх, мол, камеры везде стоят и случайную находку они тоже зафиксировали. Особо скептические читатели уверены, что таким образом супермаркет сделал себе бесплатную рекламу.

Что делать по закону в такой ситуации, редакция «КП» поинтересовалась у практикующего юриста Ольги Лушевой.

- Найденные деньги считаются находкой. В соответствии со ст. 227 ГК РФ нужно незамедлительно уведомить того, кто потерял из или принять меры для обнаружения владельца. Если вещь потеряна в транспорте, нужно передать водителю. В остальных случаях необходимо заявить в полицию или в орган местного самоуправления. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию потеряшка не будет найден, нашедший вещь приобретает право собственности на нее – так говорит статья 228 ГК РФ. Если эта процедура не соблюдена, то в действиях нашедшего могут выявить состав уголовного преступления, - поясняет Ольга Лушева.

С найденными деньгами нужно быть вдвойне осторожнее, потому что они могут оказаться фальшивыми. Попытка расплатиться такими деньгами может привести к уголовной ответственности по ст. 186 УК РФ, а это тяжкая или особо тяжкая статья с максимальным наказанием до 15 лет.

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