В Мурманской области остались без света 167 домов, в том числе школы и детсады

Причина отключения электроснабжения выясняется. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

16 февраля многие дома и социальные учреждения в Полярных Зорях и Зашейке остались без благ цивилизации. Там произошло отключение электроснабжения. Проблему уже устраняют.

- В 09.15 оперативному дежурному поступила информация от диспетчера ЕДДС Полярных Зорь о том, что на электрокотельной произошло аварийное отключение электроэнергии. На данный момент ведутся работы по переключению на резервную котельную (мазутная), - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

К выяснению причины аварии приступила аварийно-техническая группа электроснабжения филиала АО «Концерн Росэнергоатом» в Полярных Зорях в составе одной бригады - 10 человек, 3 единицы техники. Под отключение попали 167 домов. Из них 126 в Полярных Зорях и 41 дом - в поселке Зашеек и Нива 1. Социально значимые объекты, оставшиеся без света - 6 детсадов, 3 школы и 1 колледж. Причина отключения выясняется.

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