Министр труда и соцразвития Мурманской области рассказал, каких кадров не хватает региону

Нехватка специалистов наблюдается во многих сферах. Фото: правительство МО

Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев выступил с докладом на открытии VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» нацпроекта «Демография». Он рассказал, каких работников не хватает нашему региону. По словам министра, ряд предприятий и организаций Заполярья испытывают дефицит квалифицированных кадров. Это связано с тем, что среди незанятого населения нет необходимых специалистов, либо их профессиональные знания, уровень образования и опыт не соответствуют требованиям профстандартов и работодателей. - Большая потребность в трудовых ресурсах отмечается в строительстве, на обрабатывающих производствах, в здравоохранении и образовании, оптовой и розничной торговле, в организациях по транспортировке и хранению, а также в области культуры и спорта. Стабильна потребность в кадрах в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, что обусловлено развитием туризма в Мурманской области, - сообщили в региональном министерстве труда и социального развития. Наиболее востребованными группами специальностей среди программ подготовки квалифицированных рабочих являются техника и технология строительства, машиностроение, электро- и теплоэнергетика, техника и технология наземного и водного транспорта, сервис и туризм. Также в области подготовки специалистов среднего звена первенство принадлежит следующим программам: сестринское дело, клиническая медицина, технология материалов, техника и технология кораблестроения и водного транспорта, образование и педагогические науки, экономика и управление.

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