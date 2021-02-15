Tele2 и социальные предприниматели обсудили, чему их научила пандемия

Предприниматели открыли для себя новые горизонты.

Пандемия коронавируса, безусловно, тяжелое время, но, несмотря на множество сложностей, некоторые стороны нашей жизни изменились в лучшую сторону. Почувствовали на себе это и социальные предприниматели, которые в силу специфики своей работы не так активно развивали digital-направление, а теперь открыли для себя новые горизонты.

Стоит сразу понять, что социальное предпринимательство - это не благотворительность. Если во втором случае речь идет о безвозмездной помощи, то социальные предприниматели реализуют бизнес-проекты вместе с практиками, которые приносят пользу обществу.

Во главу угла такие предприниматели всегда ставят людей, которые попали в непростую ситуацию, имеют особенности здоровья, и без добрых рук им будет очень непросто жить. С 2012 года компания Tele2 поддерживает фонд «Навстречу переменам», который в свою очередь поддерживает социальное предпринимательство в сфере детства. Оператор предоставляет финансовую помощь, а также экспертную поддержку специалистов в рамках проекта «Инкубатор» и конкурса «Навстречу переменам», сотрудники компании выступают в качестве наставников в своей сфере компетенций.

Кристина Танчер, директор по развитию фонда «Навстречу переменам».

- Мы все стремительно диджитализировались. Для социальных предпринимателей это был огромный челлендж: перевести свои проекты в цифровую среду. Нашему фонду это пошло на пользу: диджитал-платформа помогла менторам активнее работать с социальными предпринимателями. Сначала это было необходимостью, потом стало привычкой. Спасибо волонтерам и менторам из Tele2, которые активно поддерживают наши начинания. В этом году все наши мероприятия проходили в Интернете. И мы будем продолжать эту практику, - рассказывает Кристина Танчер, директор по развитию фонда «Навстречу переменам».

В 2020 году родители столкнулись с новым понятием – дистанционное обучение. Кому-то оно далось легко, а кому-то пришлось преодолеть ряд трудностей. Родителям особенных детей было значительно тяжелее, но на помощь пришли современные технологии. Надежда Самойлова, создатель CEO садиков для особенных детей «Светлый город», рассказала, что сначала было непонятно, как работать садам, которые проводят реабилитацию детей с нарушениями.

Надежда Самойлова, создатель CEO садиков для особенных детей «Светлый город».

- Пандемия свалилась как снег на голову. Это был конец рабочей недели, все были в шоке, но уже на выходных появились идеи. И с первых дней мы начали онлайн-консультации. Никого не бросили! Мы записали большой онлайн-курс, который помогает родителям понять, что не так с их ребенком, и подсказывает, что делать. Даже находясь на даче или в другой стране, родитель может помогать своему ребенку, не привлекая специалистов, - говорит Надежда Самойлова. – Также мы делаем систему, помогающую любому детскому саду открыть инклюзивную группу. И разрабатываем цифровую платформу, которая значительно облегчит работу садам. Многие учреждения до сих пор ведут всю документацию в Excel или на бумаге, а это прошлый век!

То, что надо идти в ногу со временем и не игнорировать цифровые разработки, скоро поймут все компании – в этом специалисты не сомневаются.

- У социальных предпринимателей за годы работы аккумулировались ресурсы, которые они именно во время пандемии стали реализовывать. Группы благополучателей в этой сфере непростые, их запросы специфичны. Но всегда надо делать что-то новое. По моим наблюдениям, социальные предприниматели стали ценить общение между собой, возможность обмена опытом. Все понимают, что партнерство – это не на бумаге записанный манифест. Это то, что способно двигать компанию к достижениям, - уверена Юлия Арай, преподаватель ВШМ СПбГУ.

Как отметила Надежда Самойлова, сейчас многие социальные предприниматели по уровню развития в цифровой среде отстают лет на пять от коллег в других сферах. Но за 2020 год многие сделали большой рывок вперед. И хочется думать, что импульс сохранится.

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