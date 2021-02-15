В Мурманской области сохраняются морозы до -38 градусов

Стоит по возможности ограничить время пребывания на улице. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области продолжают царить крепкие морозы. Жителям региона стоит одеваться потеплее, если не хочется заработать простуду или получить обморожение.

- 15 февраля в центральных районах кольского края ожидается сильный мороз. Минимальная температура воздуха -35-38 градусов, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

В остальных уголках региона наблюдается облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер западный, северо- западный умеренный . Температура воздуха -9-14, местами -20-25 градусов. На дорогах гололедица.

Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области просят северян по возможности ограничить время пребывания на улице. Сильный холод пока что уходить никуда не собирается, но периоды отогрева будут.

Напомним: в Мурманской области расчистили от снега 95% дорог и дворов. Уборкой дорожной сети занимаются 464 единицы техники.

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