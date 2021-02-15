Смертельное ДТП в Мурманске: столкнулись "ГАЗ" и автобус "МАЗ", погиб один человек

Авария случилась на улице Копытова. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Утро только что начавшейся недели ознаменовалось в Мурманске смертельным ДТП, в котором умер один человек.

- 15 февраля в 07.30 в Мурманске на улице Копытова в районе дома №20 произошло столкновение автомобиля "ГАЗ" ("Волга") и автобуса "МАЗ". Пассажира первого автомобиля доставили в медицинское учреждение, где он погиб от полученных травм. В автобусе никто не пострадал, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

На месте дорожно-транспортного происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Заполярные госавтоинспекторы убедительно просят водителей и пешеходов быть как можно внимательнее и осторожнее на дорогах, особенно, когда кругом гололедица.

Напомним: в Мурманской области по факту гибели ребенка в ДТП возбудили уголовное дело. 10-летний мальчик погиб на месте аварии, женщина-водитель, ехавшая с ним в одной машине, скончалась в больнице.

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