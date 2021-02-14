По Мурманску ходит "чумной доктор"

Человека в приметной маске часто видят в Первомайском округе. Фото: www.avito.ru/ группа "Мурманск"

В пандемию коронавируса было много шуток про чумных докторов, особенно, когда речь заходила о средствах индивидуальной защиты. А в Мурманске про врачевателей чумы не только острословят, а еще и видят их. Так, человека в приметной маске часто видят в Первомайском округе.

- Несколько раз натыкалась на этого человека в чумной маске. Позитивный и никогда не против сфотографироваться. Говорит, что делает это все только ради того, чтоб поднять людям настроение. Может и вы с ним когда-нибудь встретитесь, - написал в группе "Мурманск" Юлия Хурумова.

К слову, маску чумного доктора житель областного центра продает на сайте бесплатных объявлений.

- В клюв можно запихивать (как положено было в те времена) чеснок, лук, ткани пропитанные растворами. Эта маска гарантирует соблюдение социальной дистанции окружающими вас людьми. В районной поликлинике вы забудете такое понятие, как очередь к терапевту (вы там явно по более важным делам), аптекари видя вас - будут обслуживать вне очереди(как борца с недугами людскими). Люди с кашлем, опасаясь кровопускания, срезания бубонов, прижигания открытых ран- будут перебегать на другую сторону дороги, - пишет автор объявления.

Стоимость такой маски - 6 тысяч рублей.

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