Илья Авербух приедет в Оленегорск

Илья Авербух проведет мастер-класс для спортсменов из Оленегорска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманскую область часто приезжают знаменитости. Кто-то ради отдыха на Крайнем Севере, а другие - по работе. Так, в Оленегорске ждут звезду фигурного катания, серебряного призера Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, чемпиона Европы, мира и Универсиады Илью Авербуха.

- Выдающийся спортсмен и постановщик грандиозных ледовых шоу даст мастер-класс для фигуристов. Также он проведет теоретическое занятие на тему "Психологический настрой спортсмена перед выступлением. Как справляться с волнением", - сообщили в Учебно-спортивном центре Оленегорска.

Из-за пандемии коронавируса Илья Авербух проведет несколько встреч.

Напомним: Андрей Малахов записал аудиогид для выставки Центра современного искусства в Апатитах. На экспозиции можно увидеть работы Энди Уорхолла, Такаси Мураками, Уго Рондиноне и других.

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