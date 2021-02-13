Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 45 тысяч человек

В Мурманской области более 45 тысяч заболевших коронавирусом. Фото: Алиса ТИТКО

В Мурманской области тема прироста числа новых заболевших коронавирусом снижается, что не может не радовать. 2 декабря 2020 года был достигнут максимум за всю историю пандемии - 290 зараженных за сутки, после число их количество стало снижаться.

13 февраля 2021 года в Мурманской области число человек с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" превысило 45 тысяч. Если быть точным, то 45084. За последние сутки 145 человек узнали о положительном результате анализа. Отметку в 44 тысячи заболевших мы перешагнули 5 февраля. На данный момент 1311 человек все еще борются с болезнью, а 42893 полностью вылечились.

При этом свыше 12 тысяч человек уже сделали прививку от коронавируса, а 2359 человек сделали две прививки с интервалом в 21 день, а, значит, получили иммунитет от COVID-19.

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