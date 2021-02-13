В Мурманске обнаружили 9 тонн рыбы с живыми личинками круглого червя

В 9 тоннах рыбы нашли живых паразитов. Фото: Олег ЗОЛОТО

"Киндер-сюрприз" в плохом смысле этого слова случился в Мурманске. В феврале специалисты областной ветстанции успели провести 502 экспертизы морской рыбы и гидробионтов. И в некоторых дарах моря обнаружили опасную для человека начинку. В 12 партиях охлажденной морской рыбы нашли живые личинки круглого червя семейства Anisakidae.

- Анизакидоз – паразитарное инфекционное заболевание, связанное с попаданием в организм личинок круглых червей. Основными симптомами являются нарушения работы желудочно-кишечного тракта и аллергические реакции различной степени выраженности. Личинки анизакид находятся в пищеварительном тракте рыбы, а после ее гибели мигрируют внутрь мышечной ткани, - сообщили специалисты Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Человек может заразиться, если съест сырую рыбу или плохо приготовленную. Морепродукты с живыми личинками уничтожать не стали. Чтобы они стали безопасными, надо всего лишь провести глубокую заморозку. Что и сделали с почти 9 тоннами рыбы.

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