В Кандалакше сбивший девочку водитель заплатит штраф в 2500 рублей

Девочка переходила дорогу в наушниках, а водитель не заметил ее из-за солнца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 ноября 2020 года в Кандалакше на пешеходном переходе водитель Mazda CX-5, который оказался жителем Санкт-Петербурга, сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку.

На суде 45-летний мужчина рассказал, что подъезжал к "зебре" со скоростью около 30 км/ч и не увидел девочку, которая решила перейти дорогу по нерегулируемому переходу. Причиной тому стало солнце, которое, как объяснил водитель, ослепило его. Также он указал, что несовершеннолетняя в тот момент была в наушниках.

Травмы, которые получила школьница в ДТП, врачи расценили как легкий вред здоровью. В отношении жителя северной столицы возбудили административное правонарушение по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ.

- При наличии смягчающих обстоятельств (полное признание им вины в инкриминируемом ему правонарушении, раскаяние в содеянном, оказание неотложной помощи потерпевшей (незамедлительное доставление потерпевшей в лечебное учреждение), а также наличие у него на иждивении двоих малолетних детей), суд назначил водителю наказание в виде административного штрафа в размере 2500 рублей, - сообщили в Кандалакшском районном суде.

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