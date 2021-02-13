Андрей Чибис встретился с участниками боевых действий. Фото: правительство Мурманской области

15 февраля 1989 года советские войска покинули Афганистан, так закончилась война, которая длилась 10 лет. Накануне 32-й годовщины вывода войск губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с ветеранами боевых действий.

Стороны обсудили разные вопросы от улучшения медицинского обслуживания воевавших до включения в школьную программу большего количества материалов про историю родного края.

- Хочу поблагодарить вас за активную позицию, которую вы занимаете не только в поддержке ваших товарищей и семей тех, кто не вернулся, но и в патриотическом воспитании молодежи. Не помня тех, кто воевал и погиб за интересы свой страны, мы не сможем дать правильный посыл будущему поколению. Я был в ряде школ, где есть мемориальные доски, и когда в класс заходишь, разговариваешь, то хорошо, если одна треть ребят знает, что это за человек. Значит, очень важно, чтобы в таких школах, которые названы именами героев или где они учились, - сообщил глава региона.

Председатель правления Мурманской региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Николай Дмитренко предложил в школах подготовить информационные стенды про героев войны. А член Союза писателей России, ветеран Афганистана Юрий Гутян выдвинул идею, что юные северяне в школах должны больше читать заполярных авторов.

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