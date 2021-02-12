У жительницы Мурманска украли шоколадку и бутылку водки после слов "Не деньги проси, а иди работать"

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

56-летний житель Мурманска нигде не работал, да и его сожительница испытывала финансовые трудности. На еду и другое, в том числе и алкоголь, им не хватало, поэтому они решили попросить денег у других. Правда, не у знакомых, а прохожих. Вдруг кто даст.

Пара подкараулила у магазина женщину и попросила у нее денег. На что северянка ответила: "Не деньги проси, а иди работать". Мужчину это разозлило, и он, выхватил из рук женщины пакет с покупками, бросился бежать. К слову, добыча была не богатой: в пакете лежали бутылка водки, да шоколадка. Правда, покупательница опрометчиво кинула туда и кошелек с 650 рублями, но злоумышленник по пути его выкинул. Обиженная им женщина его подобрала и бросилась в погоню.

- Ее крик услышали находившиеся на улице молодые люди, они подсказали, в какую квартиру забежал мужчина. Потерпевшая вызвала сотрудников полиции и вместе с ними попала в квартиру, в которой укрылся злоумышленник. Среди находившихся в квартире лиц женщина узнала человека, который похитил ее имущество, и его спутницу, которая просила у нее деньги. В указанной квартире также находилась похищенная бутылка водки, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Он получил год условно, а также ему установлен испытательный срок в один год, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

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